S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prologis von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Prologis-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Prologis-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Prologis-Anteile bei 54,50 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Prologis-Aktie investiert hat, hat nun 183,486 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Prologis-Papiers auf 135,88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 932,11 USD wert. Mit einer Performance von +149,32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Prologis zuletzt 128,72 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at