Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Lohnender Prologis-Einstieg?
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16.09.2026 16:03:38
S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor 5 Jahren verdient
Das Prologis-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 132,58 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prologis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 7,543 Prologis-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 1 024,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 135,84 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,46 Prozent gesteigert.
Am Markt war Prologis jüngst 128,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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