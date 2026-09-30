S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Prologis-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Prologis-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 114,52 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,873 Prologis-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 132,61 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,80 Prozent vermehrt.

Prologis markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 125,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at