S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prologis von vor 5 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Prologis-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Prologis-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prologis-Anteile bei 148,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prologis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,672 Prologis-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 130,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 12,63 Prozent gesunken.

Der Prologis-Wert an der Börse wurde auf 123,36 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at