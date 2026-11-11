Prologis Aktie
WKN DE: A1JBD1 / ISIN: US74340W1036
|Profitable Prologis-Anlage?
|
11.11.2026 16:03:53
S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prologis von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Prologis-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Prologis-Anteile bei 148,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Prologis-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,672 Prologis-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 130,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87,37 USD wert. Damit wäre die Investition um 12,63 Prozent gesunken.
Der Prologis-Wert an der Börse wurde auf 123,36 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prologis Inc.
|
14:56
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Prologis von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
11.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
10.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
05.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Prologis, Inc. (EQS Group)
|
04.11.26
|S&P 500-Papier Prologis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Prologis von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Prologis Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prologis Inc.
|116,10
|-0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.