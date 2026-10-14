S&P 500-Titel Prologis-Aktie: So viel Verlust hätte ein Prologis-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Prologis-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 135,73 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Prologis-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,676 Prologis-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 839,39 USD, da sich der Wert eines Prologis-Papiers am 13.10.2026 auf 133,55 USD belief. Mit einer Performance von -1,61 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Prologis-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at