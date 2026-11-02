S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Prudential Financial-Aktien gewesen.

Am 02.11.2023 wurden Prudential Financial-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 91,67 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Prudential Financial-Aktie investierten, hätten nun 10,909 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Prudential Financial-Aktien wären am 30.10.2026 1 270,32 USD wert, da der Schlussstand 116,45 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,03 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Prudential Financial betrug jüngst 40,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at