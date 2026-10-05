Prudential Financial Aktie
WKN: 764959 / ISIN: US7443201022
|Prudential Financial-Investment
|
05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 91,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,089 Prudential Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,60 USD, da sich der Wert einer Prudential Financial-Aktie am 02.10.2026 auf 112,60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22,60 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 38,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Prudential Financial Inc.
Analysen zu Prudential Financial Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Prudential Financial Inc.
|101,40
|1,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden volatilen Handel etwas fester -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX konnte sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.