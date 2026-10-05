S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prudential Financial von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Prudential Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurden Prudential Financial-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 91,84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,089 Prudential Financial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,60 USD, da sich der Wert einer Prudential Financial-Aktie am 02.10.2026 auf 112,60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22,60 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Prudential Financial belief sich zuletzt auf 38,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at