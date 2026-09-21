Prudential Financial Aktie

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WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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Hochrechnung 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Prudential Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Prudential Financial-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 80,70 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Prudential Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,392 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Prudential Financial-Papiers auf 118,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 467,16 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,72 Prozent.

Der Marktwert von Prudential Financial betrug jüngst 40,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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