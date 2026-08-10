Prudential Financial Aktie

Prudential Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 764959 / ISIN: US7443201022

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Investmentbeispiel 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Prudential Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Prudential Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Prudential Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Prudential Financial-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Prudential Financial-Aktie bei 94,62 USD. Bei einem Prudential Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,569 Prudential Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 281,76 USD, da sich der Wert eines Prudential Financial-Anteils am 07.08.2026 auf 121,28 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28,18 Prozent vermehrt.

Prudential Financial war somit zuletzt am Markt 41,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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