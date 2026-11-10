PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|Lukratives PTC-Investment?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PTC von vor 10 Jahren eingefahren
Die PTC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 47,17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,120 PTC-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 195,87 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 415,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 315,24 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PTC bezifferte sich zuletzt auf 21,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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