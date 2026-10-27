S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PTC-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren PTC-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 27.10.2023 wurde die PTC-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 136,06 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,350 PTC-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 1 427,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 194,25 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,77 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte PTC einen Börsenwert von 21,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at