PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|PTC-Performance
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03.11.2026 16:03:57
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PTC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden PTC-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der PTC-Aktie betrug an diesem Tag 129,85 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 77,012 PTC-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 964,19 USD, da sich der Wert eines PTC-Anteils am 02.11.2026 auf 194,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 49,64 Prozent erhöht.
PTC war somit zuletzt am Markt 21,23 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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