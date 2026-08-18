PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|Performance im Blick
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18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die PTC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die PTC-Aktie an diesem Tag 41,66 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die PTC-Aktie investiert, befänden sich nun 2,400 PTC-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 350,41 USD, da sich der Wert eines PTC-Papiers am 17.08.2026 auf 145,98 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 250,41 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von PTC belief sich jüngst auf 16,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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