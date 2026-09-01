PTC Aktie
WKN DE: A1H9GN / ISIN: US69370C1009
|PTC-Performance im Blick
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01.09.2026 16:03:37
S&P 500-Titel PTC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PTC-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das PTC-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 146,75 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die PTC-Aktie investiert hat, hat nun 68,143 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 10 612,61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,74 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,13 Prozent angezogen.
PTC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 17,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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