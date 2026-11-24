Anleger, die vor Jahren in PTC-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die PTC-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 154,92 USD wert. Bei einem PTC-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 64,549 PTC-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 196,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 651,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,52 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von PTC belief sich zuletzt auf 21,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at