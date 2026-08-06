Aktie
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
|Lohnender Public Service Enterprise Group-Einstieg?
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Public Service Enterprise Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Public Service Enterprise Group-Anteile bei 60,60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,650 Public Service Enterprise Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,65 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 05.08.2026 auf 75,54 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 24,65 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Public Service Enterprise Group eine Börsenbewertung in Höhe von 38,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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