S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Service Enterprise Group von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Public Service Enterprise Group gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Public Service Enterprise Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Public Service Enterprise Group-Aktie an diesem Tag bei 59,89 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Public Service Enterprise Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,670 Public Service Enterprise Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 07.10.2026 auf 71,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,79 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 19,79 Prozent.

Public Service Enterprise Group war somit zuletzt am Markt 35,73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at