Aktie
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
|Performance unter der Lupe
|
26.11.2026 16:03:31
S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Public Service Enterprise Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Public Service Enterprise Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 65,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,363 Public Service Enterprise Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 75,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 155,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,52 Prozent.
Insgesamt war Public Service Enterprise Group zuletzt 37,39 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Public Service Enterprise Group Inc.
Analysen zu Public Service Enterprise Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Public Service Enterprise Group Inc.
|68,50
|-0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.