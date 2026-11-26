So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Public Service Enterprise Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 65,09 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,363 Public Service Enterprise Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 75,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 155,17 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 15,52 Prozent.

Insgesamt war Public Service Enterprise Group zuletzt 37,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at