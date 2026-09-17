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WKN: 852070 / ISIN: US7445731067

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Public Service Enterprise Group-Performance 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Public Service Enterprise Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Public Service Enterprise Group-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Public Service Enterprise Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Public Service Enterprise Group-Anteile 42,30 USD wert. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hat, hat nun 2,364 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.09.2026 auf 70,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 166,41 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,41 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Public Service Enterprise Group eine Börsenbewertung in Höhe von 35,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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