S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Public Service Enterprise Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Public Service Enterprise Group-Papier statt. Der Schlusskurs des Public Service Enterprise Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,91 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 175,716 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 832,72 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 30.09.2026 auf 67,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 18,33 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Public Service Enterprise Group eine Marktkapitalisierung von 33,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at