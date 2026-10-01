Aktie

Aktie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852070 / ISIN: US7445731067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 01.10.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Public Service Enterprise Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Public Service Enterprise Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Public Service Enterprise Group-Papier statt. Der Schlusskurs des Public Service Enterprise Group-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 56,91 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 175,716 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 832,72 USD, da sich der Wert einer Public Service Enterprise Group-Aktie am 30.09.2026 auf 67,34 USD belief. Damit wäre die Investition um 18,33 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Public Service Enterprise Group eine Marktkapitalisierung von 33,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Public Service Enterprise Group Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Public Service Enterprise Group Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Public Service Enterprise Group Inc. 59,82 -0,73% Public Service Enterprise Group Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:18 September 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
07:18 Kryptowährungen im 3. Quartal 2026: Quartalsbilanz von Bitcoin, Ether & Co.
07:18 Rohstoffe im 3. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer bei Öl, Gold und Co.
01.10.26 September 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
01.10.26 3. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen im Minus - kein Handel in Shanghai
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zum Wochenschluss mit Gewinnen. An den Börsen in Asien geht es am Freitag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen