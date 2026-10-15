S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Public Service Enterprise Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Public Service Enterprise Group-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40,90 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hat, hat nun 24,450 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 725,18 USD, da sich der Wert eines Public Service Enterprise Group-Anteils am 14.10.2026 auf 70,56 USD belief. Das entspricht einem Plus von 72,52 Prozent.

Public Service Enterprise Group wurde am Markt mit 35,17 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at