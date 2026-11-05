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WKN: 852070 / ISIN: US7445731067

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Public Service Enterprise Group-Investmentbeispiel 05.11.2026 16:03:50

S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Public Service Enterprise Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Public Service Enterprise Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Public Service Enterprise Group-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Public Service Enterprise Group-Papier an diesem Tag 64,19 USD wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 USD in die Public Service Enterprise Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,579 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.11.2026 auf 73,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 140,68 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 140,68 USD entspricht einer Performance von +14,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Public Service Enterprise Group bezifferte sich zuletzt auf 36,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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