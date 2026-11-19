Aktie
WKN: 852070 / ISIN: US7445731067
|Lukrativer Public Service Enterprise Group-Einstieg?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Public Service Enterprise Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Public Service Enterprise Group von vor einem Jahr verloren
Am 19.11.2025 wurde das Public Service Enterprise Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 81,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,233 Public Service Enterprise Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Public Service Enterprise Group-Aktie auf 74,47 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -8,19 Prozent.
Am Markt war Public Service Enterprise Group jüngst 37,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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