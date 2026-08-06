Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Lohnender Public Storage-Einstieg?
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06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Public Storage-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Public Storage-Papier bei 232,76 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Public Storage-Aktie investiert, befänden sich nun 0,430 Public Storage-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 05.08.2026 140,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 327,34 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,63 Prozent vermehrt.
Public Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 60,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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