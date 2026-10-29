Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Profitables Public Storage-Investment?
|
29.10.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Public Storage-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 207,75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,481 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 149,24 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 28.10.2026 auf 310,05 USD belief. Mit einer Performance von +49,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Public Storage wurde jüngst mit einem Börsenwert von 58,02 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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