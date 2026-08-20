S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Public Storage von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Public Storage-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Public Storage-Papier bei 273,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 36,571 Public Storage-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 890,36 USD, da sich der Wert eines Public Storage-Anteils am 19.08.2026 auf 325,13 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 890,36 USD, was einer positiven Performance von 18,90 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Public Storage belief sich zuletzt auf 60,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at