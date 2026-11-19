Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Public Storage-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Public Storage-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 331,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Public Storage-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,301 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 330,99 USD gerechnet, wäre die Investition nun 99,77 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 0,23 Prozent.

Der Börsenwert von Public Storage belief sich jüngst auf 61,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at