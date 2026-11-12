Aktie
WKN: 867609 / ISIN: US74460D1090
|Public Storage-Investment im Blick
|
12.11.2026 16:03:44
S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Public Storage-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Public Storage-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Public Storage-Aktie bei 244,78 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Public Storage-Aktie investiert hat, hat nun 40,853 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 11.11.2026 13 715,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 335,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,16 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für Public Storage eine Börsenbewertung in Höhe von 62,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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