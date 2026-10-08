S&P 500-Titel Public Storage-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Public Storage von vor einem Jahr angefallen

Am 08.10.2025 wurde die Public Storage-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 293,14 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,341 Public Storage-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 281,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 96,20 USD wert. Das entspricht einem Minus von 3,80 Prozent.

Der Marktwert von Public Storage betrug jüngst 53,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at