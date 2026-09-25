S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PulteGroup von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der PulteGroup-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der PulteGroup-Aktie betrug an diesem Tag 73,93 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die PulteGroup-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 135,263 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 15 985,39 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 118,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,85 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete PulteGroup eine Marktkapitalisierung von 22,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at