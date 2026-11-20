PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|PulteGroup-Anlage
|
20.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PulteGroup-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem PulteGroup-Papier statt. Der Schlusskurs der PulteGroup-Anteile betrug an diesem Tag 88,26 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die PulteGroup-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,330 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 122,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 388,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,82 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte PulteGroup einen Börsenwert von 23,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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