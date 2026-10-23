S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PulteGroup von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in PulteGroup eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das PulteGroup-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die PulteGroup-Aktie an diesem Tag 70,57 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in PulteGroup-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,417 PulteGroup-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PulteGroup-Papiers auf 119,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,31 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von PulteGroup belief sich zuletzt auf 21,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at