PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|PulteGroup-Anlage
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PulteGroup von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das PulteGroup-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die PulteGroup-Aktie an diesem Tag 70,57 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in PulteGroup-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,417 PulteGroup-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PulteGroup-Papiers auf 119,48 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 169,31 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 69,31 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von PulteGroup belief sich zuletzt auf 21,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PulteGroup Inc
Analysen zu PulteGroup Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PulteGroup Inc
|107,95
|1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.