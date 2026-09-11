PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Profitable PulteGroup-Anlage?
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11.09.2026 16:03:39
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PulteGroup-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden PulteGroup-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,04 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,990 PulteGroup-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der PulteGroup-Aktie auf 116,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 580,89 USD wert. Mit einer Performance von +480,89 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von PulteGroup betrug jüngst 22,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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