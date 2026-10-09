PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Rentable PulteGroup-Investition?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PulteGroup-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 09.10.2016 wurden PulteGroup-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 19,94 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 50,150 PulteGroup-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 08.10.2026 5 693,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,53 USD belief. Mit einer Performance von +469,36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von PulteGroup belief sich jüngst auf 21,00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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