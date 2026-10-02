PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Langfristige Investition
|
02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die PulteGroup-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,168 PulteGroup-Anteilen. Die gehaltenen PulteGroup-Anteile wären am 01.10.2026 252,22 USD wert, da der Schlussstand 116,35 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 152,22 Prozent vermehrt.
Der PulteGroup-Wert an der Börse wurde auf 21,79 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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