S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in PulteGroup-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die PulteGroup-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,168 PulteGroup-Anteilen. Die gehaltenen PulteGroup-Anteile wären am 01.10.2026 252,22 USD wert, da der Schlussstand 116,35 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 152,22 Prozent vermehrt.

Der PulteGroup-Wert an der Börse wurde auf 21,79 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at