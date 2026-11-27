PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Langfristige Investition
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PulteGroup von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurden PulteGroup-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 51,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 193,836 PulteGroup-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 26 136,85 USD, da sich der Wert eines PulteGroup-Papiers am 25.11.2026 auf 134,84 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 161,37 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von PulteGroup belief sich zuletzt auf 24,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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