PulteGroup Aktie

PulteGroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854435 / ISIN: US7458671010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
PulteGroup-Investition im Blick 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PulteGroup von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen PulteGroup-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 1 Jahr wurden PulteGroup-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die PulteGroup-Aktie an diesem Tag bei 134,10 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die PulteGroup-Aktie investierten, hätten nun 7,457 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (118,84 USD), wäre die Investition nun 886,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,38 Prozent verringert.

Der Marktwert von PulteGroup betrug jüngst 21,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PulteGroup Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu PulteGroup Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PulteGroup Inc 102,15 -0,92% PulteGroup Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:57 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:22 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit deutlichen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen beenden Handel zum Wochenschluss uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag deutlich nach. Die Wall Street beendete den Handel uneins. Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen