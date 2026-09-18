S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PulteGroup von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden PulteGroup-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die PulteGroup-Aktie an diesem Tag bei 134,10 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die PulteGroup-Aktie investierten, hätten nun 7,457 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (118,84 USD), wäre die Investition nun 886,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,38 Prozent verringert.

Der Marktwert von PulteGroup betrug jüngst 21,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at