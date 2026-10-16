PulteGroup Aktie

PulteGroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854435 / ISIN: US7458671010

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable PulteGroup-Anlage? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PulteGroup von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in PulteGroup eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 16.10.2025 wurde die PulteGroup-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 123,88 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PulteGroup-Aktie investiert, befänden sich nun 80,723 PulteGroup-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 120,92 USD, da sich der Wert einer PulteGroup-Aktie am 15.10.2026 auf 112,99 USD belief. Das entspricht einem Minus von 8,79 Prozent.

Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PulteGroup Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu PulteGroup Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PulteGroup Inc 100,50 -0,15% PulteGroup Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:13 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08:20 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen