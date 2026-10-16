PulteGroup Aktie
WKN: 854435 / ISIN: US7458671010
|Profitable PulteGroup-Anlage?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel PulteGroup-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PulteGroup von vor einem Jahr angefallen
Am 16.10.2025 wurde die PulteGroup-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 123,88 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die PulteGroup-Aktie investiert, befänden sich nun 80,723 PulteGroup-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 120,92 USD, da sich der Wert einer PulteGroup-Aktie am 15.10.2026 auf 112,99 USD belief. Das entspricht einem Minus von 8,79 Prozent.
Alle PulteGroup-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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