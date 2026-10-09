Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
|Profitabler Qorvo-Einstieg?
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09.10.2026 16:04:09
S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Qorvo von vor 10 Jahren eingebracht
Das Qorvo-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Qorvo-Aktie bei 56,64 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Qorvo-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,655 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.10.2026 gerechnet (114,17 USD), wäre das Investment nun 2 015,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 101,57 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Qorvo belief sich zuletzt auf 10,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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