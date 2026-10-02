S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Qorvo-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Qorvo-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Qorvo-Aktie statt. Der Schlusskurs der Qorvo-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 169,26 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Qorvo-Aktie investiert hat, hat nun 0,591 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Qorvo-Papiere wären am 01.10.2026 66,29 USD wert, da der Schlussstand 112,21 USD betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 33,71 Prozent.

Zuletzt verbuchte Qorvo einen Börsenwert von 10,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at