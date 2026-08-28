Qorvo Aktie
WKN DE: A12CY9 / ISIN: US74736K1016
|Lohnender Qorvo-Einstieg?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Qorvo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Qorvo-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Qorvo-Papier an diesem Tag bei 103,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Qorvo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,636 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 926,77 USD, da sich der Wert eines Qorvo-Anteils am 27.08.2026 auf 96,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,32 Prozent verringert.
Alle Qorvo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,39 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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