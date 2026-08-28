S&P 500-Titel Qorvo-Aktie: So viel Verlust hätte eine Qorvo-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Qorvo-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Das Qorvo-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Qorvo-Papier an diesem Tag bei 103,78 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Qorvo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,636 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 926,77 USD, da sich der Wert eines Qorvo-Anteils am 27.08.2026 auf 96,18 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,32 Prozent verringert.

Alle Qorvo-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at