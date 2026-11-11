S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Quanta Services eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Quanta Services-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 174,07 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hat, hat nun 0,574 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (583,14 USD), wäre das Investment nun 335,00 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +235,00 Prozent.

Insgesamt war Quanta Services zuletzt 88,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at