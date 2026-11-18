Vor Jahren in Quanta Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Quanta Services-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 119,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,399 Quanta Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (598,53 USD), wäre die Investition nun 5 027,13 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +402,71 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Quanta Services bezifferte sich zuletzt auf 88,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at