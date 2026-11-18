Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Lukrative Quanta Services-Investition?
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18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Quanta Services-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 119,06 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,399 Quanta Services-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (598,53 USD), wäre die Investition nun 5 027,13 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +402,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Quanta Services bezifferte sich zuletzt auf 88,30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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