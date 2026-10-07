Quanta Services Aktie

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WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029

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Rentabler Quanta Services-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quanta Services von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Quanta Services-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Quanta Services-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Quanta Services-Anteile betrug an diesem Tag 421,51 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Quanta Services-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,372 Quanta Services-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 707,10 USD, da sich der Wert eines Quanta Services-Anteils am 06.10.2026 auf 719,56 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 70,71 Prozent.

Quanta Services wurde am Markt mit 102,36 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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