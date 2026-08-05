S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quanta Services von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Quanta Services-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Quanta Services-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,85 USD. Bei einem Quanta Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,241 Quanta Services-Aktien. Die gehaltenen Quanta Services-Anteile wären am 04.08.2026 27 887,32 USD wert, da der Schlussstand 693,00 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 27 887,32 USD, was einer positiven Performance von 2 688,73 Prozent entspricht.

Quanta Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at