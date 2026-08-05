Quanta Services Aktie
WKN: 912294 / ISIN: US74762E1029
|Quanta Services-Performance im Blick
|
05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Quanta Services von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Quanta Services-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 24,85 USD. Bei einem Quanta Services-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 40,241 Quanta Services-Aktien. Die gehaltenen Quanta Services-Anteile wären am 04.08.2026 27 887,32 USD wert, da der Schlussstand 693,00 USD betrug. Aus 1 000 USD wurden somit 27 887,32 USD, was einer positiven Performance von 2 688,73 Prozent entspricht.
Quanta Services wurde jüngst mit einem Börsenwert von 102,27 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quanta Services Inc.
Analysen zu Quanta Services Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quanta Services Inc.
|579,80
|0,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.