S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Quanta Services-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Quanta Services-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 19.08.2023 wurde das Quanta Services-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Quanta Services-Anteile letztlich bei 203,07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,492 Quanta Services-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 696,15 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 342,81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 242,81 Prozent vermehrt.

Der Quanta Services-Wert an der Börse wurde auf 109,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at