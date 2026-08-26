S&P 500-Titel Quanta Services-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Quanta Services von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Quanta Services-Einstiegs gewesen.

Das Quanta Services-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Quanta Services-Anteile an diesem Tag bei 101,59 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Quanta Services-Aktie investiert hat, hat nun 9,843 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 943,30 USD, da sich der Wert einer Quanta Services-Aktie am 25.08.2026 auf 603,78 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 494,33 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Quanta Services zuletzt 92,60 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at