Quest Diagnostics Aktie
WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008
|Profitable Quest Diagnostics-Investition?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Quest Diagnostics-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Quest Diagnostics-Papier an diesem Tag 121,86 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Quest Diagnostics-Aktie investiert, befänden sich nun 82,061 Quest Diagnostics-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 237,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 499,43 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 94,99 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Quest Diagnostics einen Börsenwert von 26,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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