S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Quest Diagnostics-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Quest Diagnostics-Papier statt. Zum Handelsende stand die Quest Diagnostics-Aktie an diesem Tag bei 127,68 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,783 Quest Diagnostics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 190,28 USD, da sich der Wert eines Quest Diagnostics-Papiers am 26.10.2026 auf 242,95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +90,28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Quest Diagnostics belief sich zuletzt auf 26,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at