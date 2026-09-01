Quest Diagnostics Aktie

Quest Diagnostics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904533 / ISIN: US74834L1008

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Performance unter der Lupe 01.09.2026 16:03:37

S&P 500-Titel Quest Diagnostics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Quest Diagnostics von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Quest Diagnostics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Quest Diagnostics-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 130,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,662 Quest Diagnostics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 240,30 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 841,10 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84,11 Prozent vermehrt.

Quest Diagnostics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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